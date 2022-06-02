Али Исаев: думаю, Александру Емельяненко не стоит драться

Российский боец смешанных единоборств Али Исаев поделился мнением о своём соотечественнике Александре Емельяненко.



«Я думаю, Емельяненко не стоит драться, его надо оставить. Он просто зарабатывает себе, чтобы дальше кайфовать, продолжать дальше эту ненужную жизнь. Он себе зарабатывает деньги и дальше начинает уходить в свои запои.



Я не знаю, что у него за проблемы, что он так себя ведёт. Что ему не хватает. Здоровый, нормальный парень, имя есть, хороший боец бывший. Не знаю, зачем он такой образ жизни ведёт, что за пример показывает. Мне не нравится. У него дети есть, которые тоже на него смотрят, и многие его знают — молодёжь, подрастающее поколение. Мне не нравится, какой он пример показывает. Не знаю, может, у него есть какие-то моменты жизненные. Недавно видел его, я в шоке, во что он превратился», — рассказал Исаев в интервью YouTube-каналу «Вестник ММА».



В последнем бою Александр встречался с уроженцем США ветераном ММА Джеффом Монсоном. Бойцы провели поединок в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Александр. Напомним, спортсмены уже встречались в 2012 году по правилам ММА. Тогда победу удушающим приёмом во втором раунде одержал Монсон.