Рамазан Исмаилов увидел «политический момент» в поединке Петра Яна и Стерлинга

Рамазан Исмаилов, брат бойца Магомеда Исмаилова, высказался о титульном бое в легчайшем весе UFC между Петром Яном и Алджэмейном Стерлингом.
«Я считаю, что Пётр Ян выиграл бой, хотя мог сделать это и более уверенно. Он не должен был давать сопернику шансов.
Кто бы что ни говорил, но политический момент в поединке присутствовал. Поэтому он не должен был так отдавать те два раунда, которые Стерлинг взял в борьбе.
Это не отменяет моё мнение, что Пётр победил с минимальным преимуществом. Факт, он мог выступить намного лучше», — приводит слова Рамазана Исмаилова «Московский комсомолец».
Бой Стерлинга и Яна проходил на турнире UFC 273 и завершился победой Алджэмейна раздельным судейским решением. Двое из трёх судей отдали победу американцу со счётом 48-47, третий судья с тем же результатом насчитал победу Яна. Это был второй поединок бойцов. В первом противостоянии Стерлинг тоже одержал победу.
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