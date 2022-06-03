Бивол встретился с певцом Розенбаумом на финальном матче Единой лиги ВТБ. Фото

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол разместил новый пост в своих социальных сетях, показав общее фото с популярным певцом Александром Розенбаумом. Оба были на шестом матче финальной серии Единой лиги ВТБ, «Зенитом» из Санкт-Петербурга и московским ЦСКА.

Фото: Из личного архива Дмитрия Бивола

Напомним, «Зенит» победил со счётом 82:63, тем самым сравнял счёт в серии — 3-3. Седьмой и заключительный матч состоится в Москве 5 июня. Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.



Напомним, в последнем бою Бивол встречался с мексиканцем Саулем Альваресом. Их поединок продлился 12 раундов, по итогам которых россиянин выиграл единогласным решением судей – 115:113. Для Дмитрия эта победа стала 20-й в карьере.

Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное — о Дмитрии Биволе: