Вера: Стерлинг — отличный спортсмен, но он не боец и при этом стервозный

Эквадорский боец UFC Марлон Вера высказался о чемпионе промоушена в легчайшем весе Алджэмейне Стерлинге.



«Алджэмейн — отличный спортсмен, но он не боец. Готов поспорить на свой дом, что он не боец. Если что-то пойдёт не так, он сдастся. В этом мы уже могли убедиться.



Алджо действительно мне не нравится, поэтому я хотел бы надрать ему задницу. Мне не нравится его личность. Он немного стервозный, как какая-то дива, так что мне просто не по душе этот парень. Неприязнь к нему у меня ещё с тех пор, когда много лет назад он дрался с Брайаном Карауэем. Тогда он начал плакать, как маленькая сучка», — сказал Стерлинг в интервью на канале Thiccc Boy в YouTube.

Стерлинг ужаснулся прибавке в весе после боя с Яном: