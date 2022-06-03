Вера: Стерлинг — отличный спортсмен, но он не боец и при этом стервозный
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Эквадорский боец UFC Марлон Вера высказался о чемпионе промоушена в легчайшем весе Алджэмейне Стерлинге.
«Алджэмейн — отличный спортсмен, но он не боец. Готов поспорить на свой дом, что он не боец. Если что-то пойдёт не так, он сдастся. В этом мы уже могли убедиться.
Алджо действительно мне не нравится, поэтому я хотел бы надрать ему задницу. Мне не нравится его личность. Он немного стервозный, как какая-то дива, так что мне просто не по душе этот парень. Неприязнь к нему у меня ещё с тех пор, когда много лет назад он дрался с Брайаном Карауэем. Тогда он начал плакать, как маленькая сучка», — сказал Стерлинг в интервью на канале Thiccc Boy в YouTube.
Стерлинг ужаснулся прибавке в весе после боя с Яном:
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