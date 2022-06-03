Big Fight Weekend: Ковалёву не выплатили гонорар за бой с Тервелом Пулевым

Промоутерская компания Triller Fight Club до сих пор не выплатила гонорар российскому боксёру Сергею Ковалёву, а также братьям Пулевым: Тервеллу и Кубрату. Об этом информирует Big Fight Weekend, ссылаясь на несколько источников, знакомых с ситуацией.
Напомним, Ковалёв встречался с Тервелом Пулевым в ночь на 15 мая мск на Forum Stadium в Инглвуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США). Их поединок был главным событием спортивного мероприятия. По итогам противостояния победу единогласным решением судей праздновал Сергей. Кубрат Пулев тогда одолел Джерри Фореста в соглавном бою.
Сообщается, что президент Triller Fight Club Дэвид Тетро попросил представителей бойцов об отсрочке выплат на 75 дней, крайний срок по которой закончился 31 мая — деньги бойцы так и не получили.
Согласно данным Атлетической комиссии штата Калифорния, гонорар Ковалёва составил $500 000, Тервелла Пулева – $195 454, Кубрата – $204 545, Форреста, который также не получил деньги – $140 000.
7 проступков Сергея Ковалёва: унижал фанатов и бил женщину:
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