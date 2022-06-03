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Сехудо в резкой форме обратился к Стерлингу

Сехудо в резкой форме обратился к Стерлингу
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо разместил новый пост в своих социальных сетях, обратившись к чемпиону промоушена в легчайшем весе Алджэмейну Стерлингу. Ранее Стерлинг заявил, что поединок с Ти Джеем Диллашоу или Жозе Альдо стал бы тем противостоянием, которое позволило бы ему укрепить своё положение как бойца ММА.

«С тех пор, как я сказал этому человеку, что сделаю с ним, он перестал упоминать моё имя. Ты, маленькая дрянь, всячески смакуешь и дорожишь моим поясом. Но ты же знаешь, что двое из этих так называемых легенд продержались со мной один или два раунда», — написал Сехудо.

Не так давно Генри анонсировал своё возращение в октагон, заявив, что, скорее всего, будет готов драться ближе к концу года. Сехудо — бывший чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весе. Генри становился чемпионом Олимпийских игр в вольной борьбе (Олимпиада 2008 года в Пекине (Китай), является трёхкратным Панамериканским чемпионом.

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