Бивол взял паузу в тренировочном процессе из-за ожидания предложения реванша от Альвареса

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол рассказал, что ожидает решения мексиканского боксёра Сауля Альвареса о проведении боя-реванша.

«Я тренировочный процесс ещё не начал, но иногда бегаю по утрам. Мы ждём команду — есть ещё время изъявить желание по реваншу. Я как боксёр всегда мечтаю идти вперёд. Мне будет интересен бой против Артура Бетербиева и Джо Смита, но не знаю, буду ли встречаться с победителем. Я бы больше шансов дал Бетербиеву: у него лучше техника и боксёрские навыки, сила у бойцов примерно одинаковая», — приводит слова Бивола ТАСС.



Первый бой Бивола и Альвареса продлился 12 раундов, по итогам которых россиянин выиграл единогласным решением судей – 115:113, защитив титул в полутяжёлой весовой категории.

Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное — о Дмитрии Биволе: