Бивол взял паузу в тренировочном процессе из-за ожидания предложения реванша от Альвареса

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол рассказал, что ожидает решения мексиканского боксёра Сауля Альвареса о проведении боя-реванша.
«Я тренировочный процесс ещё не начал, но иногда бегаю по утрам. Мы ждём команду — есть ещё время изъявить желание по реваншу. Я как боксёр всегда мечтаю идти вперёд. Мне будет интересен бой против Артура Бетербиева и Джо Смита, но не знаю, буду ли встречаться с победителем. Я бы больше шансов дал Бетербиеву: у него лучше техника и боксёрские навыки, сила у бойцов примерно одинаковая», — приводит слова Бивола ТАСС.
Первый бой Бивола и Альвареса продлился 12 раундов, по итогам которых россиянин выиграл единогласным решением судей – 115:113, защитив титул в полутяжёлой весовой категории.
Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное — о Дмитрии Биволе:
- 3 июня 2022
-
11:46
-
11:34
-
10:58
-
10:04
-
09:17
-
00:51
- 2 июня 2022
-
23:55
-
22:55
-
21:52
-
20:37
-
19:46
-
18:43
-
18:00
-
17:54
-
16:08
-
15:19
-
14:39
-
13:56
-
13:00
-
12:58
-
12:51
-
11:47
-
10:23
-
09:31
-
09:05
-
07:07
-
00:17
- 1 июня 2022
-
23:36
-
23:20
-
23:14
-
23:01
-
22:46
-
21:33
-
21:06
-
20:46