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«Скоро на линию фронта». Александр Емельяненко поделился фото

«Скоро на линию фронта». Александр Емельяненко поделился фото
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своих социальных сетях, показав архивную фотографию.

«Уже экипировали, скоро на линию фронта», — подписал фото Александр.

Фото: Из личного архива Александра Емельяненко

Напомним, в последнем бою Александр встречался с уроженцем США, ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Александр. Спортсмены уже встречались в 2012 году по правилам ММА. Тогда победу удушающим приёмом во втором раунде праздновал Монсон.

Александр Емельяненко приступил к подготовке к бою с Дациком:

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