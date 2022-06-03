«Скоро на линию фронта». Александр Емельяненко поделился фото

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своих социальных сетях, показав архивную фотографию.



«Уже экипировали, скоро на линию фронта», — подписал фото Александр.

Фото: Из личного архива Александра Емельяненко

Напомним, в последнем бою Александр встречался с уроженцем США, ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Александр. Спортсмены уже встречались в 2012 году по правилам ММА. Тогда победу удушающим приёмом во втором раунде праздновал Монсон.

Александр Емельяненко приступил к подготовке к бою с Дациком: