Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон ответил на вопрос собеседника о возможности принять участие в урегулировании ситуации вокруг Украины.



«Вот как я смотрю на всю эту ситуацию. Наверняка многим это не понравится. Когда я вижу ястреба, который хватает зарянку, то понимаю, что могу помешать ему убить эту птицу. Однако если я помешаю ему это сделать, он сам умрёт, его птенцы тоже умрут. Так кого я спасу в таком случае? Насколько я буду прав?» — сказал Тайсон в подкасте Алекса Джонса.

На счету 55-летнего Тайсона 58 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 50 побед и потерпел шесть поражений. Ещё один поединок признали несостоявшимся.

Сехудо провёл боксёрскую тренировку под руководством Тайсона: