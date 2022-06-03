Майк Тайсон привёл пример с дикой природой, высказавшись о ситуации вокруг Украины
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон ответил на вопрос собеседника о возможности принять участие в урегулировании ситуации вокруг Украины.
«Вот как я смотрю на всю эту ситуацию. Наверняка многим это не понравится. Когда я вижу ястреба, который хватает зарянку, то понимаю, что могу помешать ему убить эту птицу. Однако если я помешаю ему это сделать, он сам умрёт, его птенцы тоже умрут. Так кого я спасу в таком случае? Насколько я буду прав?» — сказал Тайсон в подкасте Алекса Джонса.
На счету 55-летнего Тайсона 58 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 50 побед и потерпел шесть поражений. Ещё один поединок признали несостоявшимся.
Сехудо провёл боксёрскую тренировку под руководством Тайсона:
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