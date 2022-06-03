Боб Арум оценил потенциал Тима Цзю
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Известный промоутер Боб Арум высказался об австралийском боксёре с русскими корнями Тимофее Цзю, отметив, что у него есть большой потенциал.
«Он хороший боец с хорошей родословной. Его отец был отличным бойцом. Думаю, Тим будет оставаться конкурентоспособным во время боя с любым соперником. Сейчас у него хорошая серия, и он движется в верном направлении. У него есть большой потенциал», — приводит слова Арума Fightnews.
Ранее Всемирная боксёрская организация (WBO) обязала абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе, американца Джермелла Чарло провести защиту титула, сразившись с Тимом. У обеих сторон есть время до 20 июня, чтобы обсудить все условия предстоящего боя.
Тим и Никита Цзю провели совместную тренировку:
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