Боксёр Ибрахим Хасанов скончался в больнице после турнира в Челябинске. Спортсмен попал в больницу после окончания регионального турнира в конце мая, однако после шестидневной борьбы врачей за жизнь 3 июня он умер в больнице.



«На соревнованиях во время награждения спортсмен почувствовал себя плохо. Врачи на месте оказали первую помощь, затем его госпитализировали.



Однако, несмотря на профессиональную медицинскую помощь, спасти Ибрахима не удалось.



Федерация бокса Челябинской области приносит соболезнования родным и близким скончавшегося сегодня боксёра Ибрахима Хасанова. Семье боксёра со стороны боксёрской общественности будет оказана необходимая поддержка и помощь», — сообщается в официальной группе Федерации бокса Челябинской области во «ВКонтакте».