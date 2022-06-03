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«Лучшее восстановление». Александр Емельяненко показал видео из бани

«Лучшее восстановление». Александр Емельяненко показал видео из бани
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своём телеграм-канале, показав, как он восстанавливается в бане.

«Куда без баньки! Лучшее восстановление», — подписал видео Емельяненко.

«Суббота, баня, день прекрасный», — сказал на видео Александр Емельяненко.

Напомним, в последнем бою Александр встречался с уроженцем США, ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Александр. Спортсмены уже встречались в 2012 году по правилам ММА. Тогда победу удушающим приёмом во втором раунде праздновал Монсон.

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