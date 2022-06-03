Внук Мохаммеда Али дебютирует в смешанных единоборствах

Бьяджо Али Уолш, внук легендарного Мохаммеда Али, дебютирует в смешанных единоборствах, сообщает talkSPORT. Али Уолш выступит на любительском турнире Fusion Fight League, который пройдёт в ночь на 4 июня в Монтане (США). Соперником внука легендарного боксёра станет другой дебютант — Девин Ротвелл.
Ранее 23-летний спортсмен выступал в команде Калифорнийского университета по американскому футболу, однако решил закончить карьеру футболиста и посвятить себя смешанным единоборствам.
«Я хочу стать чемпионом. Для меня неважно, в каком промоушене. Я просто хочу сделать себе имя и продолжить семейную традицию», — подчеркнул Бьяджо Али Уолш.
Напомним, другой внук Мохаммеда Али, Нико Али Уолш, успешно выступает в боксе. Он одержал пять побед в пяти поединках.
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