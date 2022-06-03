Джо Роган: Стерлинг определённо выиграл бой с Яном
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Комментатор UFC Джо Роган высказался о титульном бое в легчайшем весе UFC между Петром Яном и Алджэмейном Стерлингом. По мнению Рогана, американец определённо одержал победу в этом противостоянии.
«Это был отличный бой. Очень хороший поединок. Было странно, что они дали раздельное решение. Хороший бой, но Стерлинг его определённо выиграл. На самом деле, я снова пересмотрел его сегодня», — сказал Джо Роган в эфире своего подкаста.
Бой Стерлинга и Яна проходил на турнире UFC 273 и завершился победой Алджэмейна раздельным судейским решением. Двое из трёх судей отдали победу американцу со счётом 48-47, третий судья с тем же результатом насчитал победу Яна. Это был второй поединок бойцов. В первом противостоянии Стерлинг тоже одержал победу.
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