Иге: получу огромное удовольствие, когда нанесу Евлоеву первое поражение в карьере

Американский боец Дэн Иге поделился ожиданиями от поединка с россиянином Мовсаром Евлоевым. Их бой состоится 4 июня на турнире UFC Вегас 56.



«Я уверен, что есть не так и много парней в топ-10 или топ-15, которые готовы согласиться подраться с непобедимым бойцом. Но такой вызов поднимет вас в рейтинге, о чём мало кто говорит. Я принял этот бой и получу огромное удовольствие, когда нанесу ему первое поражение в карьере», — цитирует Иге BJPenn.



Евлоев выступает в UFC с 2019 года. За это время он провёл пять поединков и во всех победил. После успеха в схватке с Хакимом Даводу Мовсар в июне 2021 года поднялся на 13-е место в рейтинге полулёгкого дивизиона. Напомним, cпустя несколько дней после турнира Евлоев сообщил, что теперь будет представлять в UFC не только Россию, но и Казахстан. Всего на счету Евлоева 15 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 15 побед.



В январе Евлоев должен был провести бой с Илией Топурией, однако снялся с турнира UFC 270 из-за положительного теста на коронавирус.



Дэн Иге провёл в карьере 20 боёв, потерпев пять поражений. Три из них пришлись на последние четыре боя.