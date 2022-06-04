«В лучших традициях спортивной драмы». Владимир Минеев анонсировал фильм со своим участием
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Известный российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где анонсировал фильм со своим участием.
«Уже через две недели состоится премьера фильма «Бультерьер», в котором я играю главную роль.
Режиссёр, оператор, сценаристы, актёры и вся съёмочная группа в тесном союзе с продюсерами и PR-менеджерами вложили в эту картину все свои силы, профессиональные навыки и душу.
16 июня приглашаю всех на долгожданную премьеру фильма! Как мне кажется, финальный результат получился в лучших традициях спортивной драмы», — написал Минеев.
Не так давно Минеев рассказал об отмене своего следующего боя. Владимир должен был сразиться с Тимуром Никулиным.
Минеев снял забавное видео со своей фигурой:
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