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«В лучших традициях спортивной драмы». Владимир Минеев анонсировал фильм со своим участием

«В лучших традициях спортивной драмы». Владимир Минеев анонсировал фильм со своим участием
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Известный российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где анонсировал фильм со своим участием.

«Уже через две недели состоится премьера фильма «Бультерьер», в котором я играю главную роль.
Режиссёр, оператор, сценаристы, актёры и вся съёмочная группа в тесном союзе с продюсерами и PR-менеджерами вложили в эту картину все свои силы, профессиональные навыки и душу.

16 июня приглашаю всех на долгожданную премьеру фильма! Как мне кажется, финальный результат получился в лучших традициях спортивной драмы», — написал Минеев.

Не так давно Минеев рассказал об отмене своего следующего боя. Владимир должен был сразиться с Тимуром Никулиным.

Минеев снял забавное видео со своей фигурой:

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