«В лучших традициях спортивной драмы». Владимир Минеев анонсировал фильм со своим участием

Известный российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где анонсировал фильм со своим участием.



«Уже через две недели состоится премьера фильма «Бультерьер», в котором я играю главную роль.

Режиссёр, оператор, сценаристы, актёры и вся съёмочная группа в тесном союзе с продюсерами и PR-менеджерами вложили в эту картину все свои силы, профессиональные навыки и душу.



16 июня приглашаю всех на долгожданную премьеру фильма! Как мне кажется, финальный результат получился в лучших традициях спортивной драмы», — написал Минеев.

Не так давно Минеев рассказал об отмене своего следующего боя. Владимир должен был сразиться с Тимуром Никулиным.

Минеев снял забавное видео со своей фигурой: