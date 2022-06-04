Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Двалишвили — Яну: не возвращайся. Оставайся в России

Двалишвили — Яну: не возвращайся. Оставайся в России
Комментарии

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили высказался о россиянине Петре Яне и его реванше с американцем Алджэмейном Стерлингом, в котором Пётр уступил.

«Он упоминал моё имя, потому что я всегда говорю о нём правду, особенно когда интервью берут российские СМИ. Я всегда говорю всё как есть. Пытаюсь быть искренним и говорить от всего сердца. Когда Алджо выиграл первые три раунда, а после отдал два последних, я сказал: «Всё в порядке, мы побеждаем».

Наслаждайся временем со своей семьёй. Не возвращайся. Оставайся в России», — сказал Двалишвили в интервью на канале MMAFightingonSBN в YouTube.

Напомним, реванш Яна и Стерлинга состоялся на турнире UFC 273, который прошёл в ночь на 10 апреля мск. Бой завершился победой Алджэмейна раздельным судейским решением. Двое из трёх судей отдали победу американцу со счётом 48-47, третий судья с тем же результатом насчитал победу Яна.

Пётр Ян с семьёй посетил два Дома малютки в Екб и Вьюхино:

«Надеру ему зад». Ян не может драться без ссоры «Надеру ему зад». Ян не может драться без ссоры
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022