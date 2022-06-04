Двалишвили — Яну: не возвращайся. Оставайся в России

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили высказался о россиянине Петре Яне и его реванше с американцем Алджэмейном Стерлингом, в котором Пётр уступил.
«Он упоминал моё имя, потому что я всегда говорю о нём правду, особенно когда интервью берут российские СМИ. Я всегда говорю всё как есть. Пытаюсь быть искренним и говорить от всего сердца. Когда Алджо выиграл первые три раунда, а после отдал два последних, я сказал: «Всё в порядке, мы побеждаем».
Наслаждайся временем со своей семьёй. Не возвращайся. Оставайся в России», — сказал Двалишвили в интервью на канале MMAFightingonSBN в YouTube.
Напомним, реванш Яна и Стерлинга состоялся на турнире UFC 273, который прошёл в ночь на 10 апреля мск. Бой завершился победой Алджэмейна раздельным судейским решением. Двое из трёх судей отдали победу американцу со счётом 48-47, третий судья с тем же результатом насчитал победу Яна.
Пётр Ян с семьёй посетил два Дома малютки в Екб и Вьюхино:
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