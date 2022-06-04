«Работа идёт». Хабиб встретился с президентом Bellator. Фото

Бывший российский боец, экс-чемпион UFC в лёгком весе и владелец Eagle FC Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост в своих социальных сетях, показав фотографию с президентом промоушена Bellator Скоттом Кокером. На снимке также присутствует известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз.
«Работа идёт», — подписал фото Нурмагомедов.
Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова
Напомним, в октябре 2020 года Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. В общей сложности на его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.
Люк Рокхолд и Хабиб Нурмагомедов провели спарринг по джиу-джитсу:
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