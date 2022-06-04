«Подожди, я думал, ты завершил карьеру». Джо Джойс обратился к Тайсону Фьюри

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри и британский боксёр, серебряный призёр Олимпиады-2016 Джо Джойс разместили несколько сообщений в своих социальных сетях.
«Единственный способ победить меня заключается в том, чтобы использовать биту, пока я сплю», — написал Фьюри.
«Подожди, я думал, ты завершил карьеру. Но если хочешь получить, я готов», — обратился к Тайсону Джойс.
Напомним, в последнем бою Фьюри одолел Диллина Уайта. Поединок проходил в ночь с 23 на 24 апреля мск в Лондоне и завершился победой Тайсона нокаутом в шестом раунде. Фьюри одержал 32-ю победу в 33 поединках в профессиональной карьере и во второй раз подряд успешно провёл защиту титула WBC. Ещё один поединок Фьюри завершил вничью. Сразу после окончания боя Тайсон объявил о завершении карьеры.
Пьяный Тайсон Фьюри во Франции пинает машину такси:
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