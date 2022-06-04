Двалишвили: мне никогда не нравился Пётр Ян

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили поделился мыслями о россиянине Петре Яне, рассказав, за что он его уважает, а также объяснив, почему при этом он ему не нравится.



«Прежде всего хочу сказать, что мне никогда не нравился Пётр Ян, потому что он неуважительно относился к Алджо. Он отличный боец, мы все это знаем. И как бойца я его уважаю. Он семейный человек: у него есть дети и жена, и я это тоже уважаю. Но в остальном он мне не нравится. Такова моя позиция», — сказал Двалишвили в интервью на канале MMAFightingonSBN в YouTube.



В последнем бою Ян встречался с товарищем Двалишвили, американцем Алджэмейном Стерлингом. Поединок проходил на турнире UFC 273 и завершился победой Алджэмейна раздельным судейским решением.

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