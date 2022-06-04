Тактаров встретился с Волковым перед его боем на турнире UFC. Фото
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Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров разместил новый пост в своих социальных сетях, показав общее фото с известным российским бойцом ММА Александром Волковым.
Напомним, в ночь с 4 на 5 июня мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 207, в главном событии которого Волков сразится с представителем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком.
Фото: Из личного архива Олега Тактарова
На этом же турнире выступит другой российский боец, Ринат Фахретдинов, секундантом которого как раз и является Тактаров. Противостоять Ринату в его дебютном поединке в UFC будет грек Андреас Михайлидис.
Как Александр Волков преобразился из щуплого юноши в двухметрового гиганта:
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