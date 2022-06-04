Владимир Минеев обратился к Ринату Фахретдинову

Известный российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев разместил новый пост в своих социальных сетях, где пожелал удачи соотечественнику Ринату Фахретдинову перед его поединком с представителем Греции Андреасом Михайлидисом.
«Удачного дебюта в UFC, Ринат», — написал Минеев.
Поединок Фахретдинова и Михайлидиса состоится на турнире UFC Fight Night 207 в ночь с 4 на 5 июня мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Для Рината это будет дебют в промоушене Даны Уайта. Секундантом Фахретдинова будет победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров. Ранее Олег показал общее фото с известным российским бойцом смешанных единоборств Александром Волковым, который также выступит на этом турнире, сразившись с суринамцем Жаирзиньо Розенстрайком.
Минеев снял забавное видео со своей фигурой:
- 4 июня 2022
-
15:51
-
14:41
-
13:46
-
13:08
-
12:42
-
11:51
-
10:58
-
10:42
-
10:03
-
09:31
-
00:55
- 3 июня 2022
-
23:48
-
22:46
-
22:03
-
20:07
-
19:46
-
18:22
-
17:48
-
16:32
-
16:00
-
15:39
-
14:21
-
13:17
-
12:23
-
12:00
-
11:46
-
11:34
-
10:58
-
10:04
-
09:17
-
00:51
- 2 июня 2022
-
23:55
-
22:55
-
21:52
-
20:37