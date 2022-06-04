Владимир Минеев обратился к Ринату Фахретдинову

Известный российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев разместил новый пост в своих социальных сетях, где пожелал удачи соотечественнику Ринату Фахретдинову перед его поединком с представителем Греции Андреасом Михайлидисом.



«Удачного дебюта в UFC, Ринат», — написал Минеев.



Поединок Фахретдинова и Михайлидиса состоится на турнире UFC Fight Night 207 в ночь с 4 на 5 июня мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Для Рината это будет дебют в промоушене Даны Уайта. Секундантом Фахретдинова будет победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров. Ранее Олег показал общее фото с известным российским бойцом смешанных единоборств Александром Волковым, который также выступит на этом турнире, сразившись с суринамцем Жаирзиньо Розенстрайком.

Минеев снял забавное видео со своей фигурой: