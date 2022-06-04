Президент лиги Хабиба высказался о состоянии Александра Емельяненко

Президент Eagle FC Шамиль Завуров высказался о состоянии российского бойца Александра Емельяненко и рассказал, возможен ли в будущем бой между Александром и Артуром Гусейновым.
«Возможен ли в будущем бой между Артуром Гусейновым и Александром Емельяненко? С каждым месяцем, наверное, у Александра и здоровье чуть такое… Видел его последнее интервью, в котором он еле ходил, поэтому, скорее всего, по крайней мере в нашей лиге такого не будет. Ничего против него не имею. Просто у нас такая лига, и просто как себя позиционирует… Если даже так будет делать другой боец, не имеет значения, например, если Артур так будет делать… В России для Александра площадок много, поэтому с этим проблем нет. Удачи и здоровья ему», — приводит слова Завурова «Спорт-экспресс».
Напомним, в последнем бою Александр встречался с уроженцем США ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Александр. Спортсмены уже встречались в 2012 году по правилам ММА. Тогда победу удушающим приёмом во втором раунде праздновал Монсон.
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