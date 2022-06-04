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UFC Вегас 56, Волков — Розенстрайк: прямой эфир боя начнётся примерно в 1:00 мск

UFC Вегас 56, Волков — Розенстрайк: прямой эфир боя начнётся примерно в 1:00 мск
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В ночь с 4 на 5 июня мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 56. В главном поединке спортивного мероприятия встретятся известный российский боец смешанных единоборств Александр Волков и Жаирзиньо Розенстрайк из Суринама. В соглавном бою сразятся россиянин Мовсар Евлоев и американец Дэн Иге.

Основной кард турнира начнётся приблизительно в 22:30 по московскому времени.

Главный бой стартует 5 июня примерно в 1:00 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию турнира.

Бойцовский вечер UFC Fight Night 207 можно посмотреть в приложении UFC Fight Pass. Также трансляция будет доступна на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ».

Основной кард:

Александр Волков — Жаирзиньо Розенстрайк
Дэн Иге — Мовсар Евлоев
Майкл Тризано — Лукас Алмейда
Карин Сильва — Полиана Ботельо
Алонзо Менифилд — Аскар Можаров
Фелис Херриг — Каролина Ковалькевич

Предварительный кард:

Джо Солеки — Алекс да Силва
Дэймон Джексон — Дэн Аргета
Оде Осборн — Заррух Адашев
Никлас Штольце — Бенуа Сент-Дени
Джонни Муньоз — Тони Грейвэли
Джеффри Молина — Жалгас Жумагулов
Ринат Фахретдинов — Андреас Михайлидис
Эрин Блэнчфилд — Джей-Джей Олдрич.

Одна секунда — и Волков вылетает из топов UFC. Розенстрайк бьёт как кувалдой. Видео Одна секунда — и Волков вылетает из топов UFC. Розенстрайк бьёт как кувалдой. Видео
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