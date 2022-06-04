UFC Вегас 56, Волков — Розенстрайк: прямой эфир боя начнётся примерно в 1:00 мск

В ночь с 4 на 5 июня мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 56. В главном поединке спортивного мероприятия встретятся известный российский боец смешанных единоборств Александр Волков и Жаирзиньо Розенстрайк из Суринама. В соглавном бою сразятся россиянин Мовсар Евлоев и американец Дэн Иге.



Основной кард турнира начнётся приблизительно в 22:30 по московскому времени.



Главный бой стартует 5 июня примерно в 1:00 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию турнира.



Бойцовский вечер UFC Fight Night 207 можно посмотреть в приложении UFC Fight Pass. Также трансляция будет доступна на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ».

Основной кард:



Александр Волков — Жаирзиньо Розенстрайк

Дэн Иге — Мовсар Евлоев

Майкл Тризано — Лукас Алмейда

Карин Сильва — Полиана Ботельо

Алонзо Менифилд — Аскар Можаров

Фелис Херриг — Каролина Ковалькевич



Предварительный кард:



Джо Солеки — Алекс да Силва

Дэймон Джексон — Дэн Аргета

Оде Осборн — Заррух Адашев

Никлас Штольце — Бенуа Сент-Дени

Джонни Муньоз — Тони Грейвэли

Джеффри Молина — Жалгас Жумагулов

Ринат Фахретдинов — Андреас Михайлидис

Эрин Блэнчфилд — Джей-Джей Олдрич.