Камил Гаджиев дал прогноз на бой Александра Волкова и Жаирзиньо Розенстрайка

Известный менеджер Камил Гаджиев поделился мнением о предстоящем поединке Александра Волкова и Жаирзиньо Розенстрайка на турнире UFC Fight Night 207.



«Розенстрайк — фаворит в этом поединке. Если смотреть на вещи сурово и исходить из того, что Саша показывает в поединках с топовыми спортсменами, а Розенстрайк близок к топу, то, скорее всего, Волков проиграет. Но Саша очень нестабильный боец, который может выдать фееричный бой. В принципе, никто не удивится и его победе.



Не думаю, что в случае поражения дальнейшая карьера Волкова в UFC под угрозой. Шанс ему дадут точно. Всё-таки тяжеловес — штучный товар, тем более большие победы у него тоже были. Хотя всё возможно. Попрощаться с ним тоже могут», — приводит слова Гаджиева Sport24.



Волков в последний раз выходил в октагон на турнире UFC Fight Night 204 в Лондоне в ночь с 19 на 20 марта. Соперником Волкова был британец Том Аспиналл. Бой завершился победой британца в первом раунде сабмишеном.



Всего на счету Волкова 34 победы и 10 поражений в смешанных единоборствах.



Розенстрайк в последнем поединке уступил Кёртису Блэйдсу единогласным решением судей. Бой состоялся на турнире UFC 266 в сентябре 2021 года. Всего на его счету 12 побед и три поражения.