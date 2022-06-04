Камил Гаджиев дал прогноз на бой Александра Волкова и Жаирзиньо Розенстрайка

Известный менеджер Камил Гаджиев поделился мнением о предстоящем поединке Александра Волкова и Жаирзиньо Розенстрайка на турнире UFC Fight Night 207.
«Розенстрайк — фаворит в этом поединке. Если смотреть на вещи сурово и исходить из того, что Саша показывает в поединках с топовыми спортсменами, а Розенстрайк близок к топу, то, скорее всего, Волков проиграет. Но Саша очень нестабильный боец, который может выдать фееричный бой. В принципе, никто не удивится и его победе.
Не думаю, что в случае поражения дальнейшая карьера Волкова в UFC под угрозой. Шанс ему дадут точно. Всё-таки тяжеловес — штучный товар, тем более большие победы у него тоже были. Хотя всё возможно. Попрощаться с ним тоже могут», — приводит слова Гаджиева Sport24.
Волков в последний раз выходил в октагон на турнире UFC Fight Night 204 в Лондоне в ночь с 19 на 20 марта. Соперником Волкова был британец Том Аспиналл. Бой завершился победой британца в первом раунде сабмишеном.
Всего на счету Волкова 34 победы и 10 поражений в смешанных единоборствах.
Розенстрайк в последнем поединке уступил Кёртису Блэйдсу единогласным решением судей. Бой состоялся на турнире UFC 266 в сентябре 2021 года. Всего на его счету 12 побед и три поражения.
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