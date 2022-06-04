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Олег Тактаров вывел на дебютный бой в UFC Рината Фахретдинова

Олег Тактаров вывел на дебютный бой в UFC Рината Фахретдинова
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Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров вывел россиянина Рината Фахретдинова на его дебютный бой в UFC. Напомним, Тактаров согласился находиться в углу Рината Фахретдинова во время этого боя.

Фахретдинов на турнире UFC Вегас 56 проведёт бой с представителем Греции Андреасом Михайлидисом. Фахретдинов стал бойцом американского промоушена в январе 2021 года после победы на турнире UAE Warriors.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в официальной группе UFC «ВКонтакте».

Главным событием турнира UFC Вегас 56 станет поединок россиянина Александра Волкова и представителя Суринама Жаирзиньо Розенстрайка.

UFC Вегас 56. Результаты
Основной кард:

Александр Волков — Жаирзиньо Розенстрайк
Дэн Иге — Мовсар Евлоев
Майкл Тризано — Лукас Алмейда
Карин Сильва — Полиана Ботельо
Алонзо Менифилд — Аскар Можаров
Фелис Херриг — Каролина Ковалькевич

Предварительный кард:

Джо Солеки — Алекс да Силва
Дэймон Джексон — Дэн Аргета
Оде Осборн — Заррух Адашев
Никлас Штольце — Бенуа Сент-Дени
Джонни Муньоз — Тони Грейвэли
Джеффри Молина — Жалгас Жумагулов
Ринат Фахретдинов — Андреас Михайлидис
Эрин Блэнчфилд — Джей-Джей Олдрич — победа Блэнчфилда приёмом во втором раунде.

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