Олег Тактаров вывел на дебютный бой в UFC Рината Фахретдинова

Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров вывел россиянина Рината Фахретдинова на его дебютный бой в UFC. Напомним, Тактаров согласился находиться в углу Рината Фахретдинова во время этого боя.

Фахретдинов на турнире UFC Вегас 56 проведёт бой с представителем Греции Андреасом Михайлидисом. Фахретдинов стал бойцом американского промоушена в январе 2021 года после победы на турнире UAE Warriors.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в официальной группе UFC «ВКонтакте».

Главным событием турнира UFC Вегас 56 станет поединок россиянина Александра Волкова и представителя Суринама Жаирзиньо Розенстрайка.



UFC Вегас 56. Результаты



Основной кард:



Александр Волков — Жаирзиньо Розенстрайк

Дэн Иге — Мовсар Евлоев

Майкл Тризано — Лукас Алмейда

Карин Сильва — Полиана Ботельо

Алонзо Менифилд — Аскар Можаров

Фелис Херриг — Каролина Ковалькевич



Предварительный кард:



Джо Солеки — Алекс да Силва

Дэймон Джексон — Дэн Аргета

Оде Осборн — Заррух Адашев

Никлас Штольце — Бенуа Сент-Дени

Джонни Муньоз — Тони Грейвэли

Джеффри Молина — Жалгас Жумагулов

Ринат Фахретдинов — Андреас Михайлидис

Эрин Блэнчфилд — Джей-Джей Олдрич — победа Блэнчфилда приёмом во втором раунде.