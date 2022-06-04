Фахретдинов выиграл дебютный бой в UFC, одолев Михайлидиса решением судей

Российский боец смешанных единоборств Ринат Фахретдинов одержал победу в дебютном поединке в UFC. Соперником Фахретдинова был греческий спортсмен Андреас Михайлидис.



Бой продлился все три раунда и прошёл под диктовку россиянина. По итогам поединка судьи единогласно отдали победу Фахретдинову.



Эта победа стала для Рината 19-й в 20 поединках в смешанных единоборствах. Андреас Михайлидис потерпел шестое поражение в 19 поединках в карьере.



UFC Вегас 56. Результаты



Основной кард:



Александр Волков — Жаирзиньо Розенстрайк

Дэн Иге — Мовсар Евлоев

Майкл Тризано — Лукас Алмейда

Карин Сильва — Полиана Ботельо

Алонзо Менифилд — Аскар Можаров

Фелис Херриг — Каролина Ковалькевич



Предварительный кард:



Джо Солеки — Алекс да Силва

Дэймон Джексон — Дэн Аргета

Оде Осборн — Заррух Адашев

Никлас Штольце — Бенуа Сент-Дени

Джонни Муньоз — Тони Грейвэли

Джеффри Молина — Жалгас Жумагулов

Ринат Фахретдинов — Андреас Михайлидис — победа Фахретдинова единогласным решением судей.

Эрин Блэнчфилд — Джей-Джей Олдрич — победа Блэнчфилда приёмом во втором раунде.