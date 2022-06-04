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Фахретдинов выиграл дебютный бой в UFC, одолев Михайлидиса решением судей

Фахретдинов выиграл дебютный бой в UFC, одолев Михайлидиса решением судей
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Российский боец смешанных единоборств Ринат Фахретдинов одержал победу в дебютном поединке в UFC. Соперником Фахретдинова был греческий спортсмен Андреас Михайлидис.

Бой продлился все три раунда и прошёл под диктовку россиянина. По итогам поединка судьи единогласно отдали победу Фахретдинову.

Эта победа стала для Рината 19-й в 20 поединках в смешанных единоборствах. Андреас Михайлидис потерпел шестое поражение в 19 поединках в карьере.

UFC Вегас 56. Результаты

Основной кард:

Александр Волков — Жаирзиньо Розенстрайк
Дэн Иге — Мовсар Евлоев
Майкл Тризано — Лукас Алмейда
Карин Сильва — Полиана Ботельо
Алонзо Менифилд — Аскар Можаров
Фелис Херриг — Каролина Ковалькевич

Предварительный кард:

Джо Солеки — Алекс да Силва
Дэймон Джексон — Дэн Аргета
Оде Осборн — Заррух Адашев
Никлас Штольце — Бенуа Сент-Дени
Джонни Муньоз — Тони Грейвэли
Джеффри Молина — Жалгас Жумагулов
Ринат Фахретдинов — Андреас Михайлидис — победа Фахретдинова единогласным решением судей.
Эрин Блэнчфилд — Джей-Джей Олдрич — победа Блэнчфилда приёмом во втором раунде.

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