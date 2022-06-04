Жумагулов проиграл Молине раздельным решением судей

Казахстанский боец смешанных единоборств Жалгас Жумагулов уступил американцу Джеффу Молине. Бой проходил на турнире UFC Вегас 56 и продлился все три раунда, по итогам которых судьи отдали победу Молине (28-29, 29-28, 30-27).



Для Жумагулова это поражение стало уже четвёртым в пяти поединках в UFC. Молина одержал третью победу в промоушене в трёх боях.



UFC Вегас 56. Результаты



Основной кард:



Александр Волков — Жаирзиньо Розенстрайк

Дэн Иге — Мовсар Евлоев

Майкл Тризано — Лукас Алмейда

Карин Сильва — Полиана Ботельо

Алонзо Менифилд — Аскар Можаров

Фелис Херриг — Каролина Ковалькевич



Предварительный кард:



Джо Солеки — Алекс да Силва

Дэймон Джексон — Дэн Аргета

Оде Осборн — Заррух Адашев

Никлас Штольце — Бенуа Сент-Дени

Джонни Муньоз — Тони Грейвэли

Джеффри Молина — Жалгас Жумагулов — победа Молины раздельным решением судей.

Ринат Фахретдинов — Андреас Михайлидис — победа Фахретдинова единогласным решением судей.

Эрин Блэнчфилд — Джей-Джей Олдрич — победа Блэнчфилда приёмом во втором раунде.