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Жумагулов проиграл Молине раздельным решением судей

Жумагулов проиграл Молине раздельным решением судей
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Казахстанский боец смешанных единоборств Жалгас Жумагулов уступил американцу Джеффу Молине. Бой проходил на турнире UFC Вегас 56 и продлился все три раунда, по итогам которых судьи отдали победу Молине (28-29, 29-28, 30-27).

Для Жумагулова это поражение стало уже четвёртым в пяти поединках в UFC. Молина одержал третью победу в промоушене в трёх боях.

UFC Вегас 56. Результаты

Основной кард:

Александр Волков — Жаирзиньо Розенстрайк
Дэн Иге — Мовсар Евлоев
Майкл Тризано — Лукас Алмейда
Карин Сильва — Полиана Ботельо
Алонзо Менифилд — Аскар Можаров
Фелис Херриг — Каролина Ковалькевич

Предварительный кард:

Джо Солеки — Алекс да Силва
Дэймон Джексон — Дэн Аргета
Оде Осборн — Заррух Адашев
Никлас Штольце — Бенуа Сент-Дени
Джонни Муньоз — Тони Грейвэли
Джеффри Молина — Жалгас Жумагулов — победа Молины раздельным решением судей.
Ринат Фахретдинов — Андреас Михайлидис — победа Фахретдинова единогласным решением судей.
Эрин Блэнчфилд — Джей-Джей Олдрич — победа Блэнчфилда приёмом во втором раунде.

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