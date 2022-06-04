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Появились судейские карточки боя Жумагулова. Его соперник не поверил, что победил

Появились судейские карточки боя Жумагулова. Его соперник не поверил, что победил
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Представлены судейские записки боя предварительного карда турнира UFC Вегас 56, в котором встречались казахстанский боец смешанных единоборств Жалгас Жумагулов и американец Джефф Молина.

Фото: UFC

После боя, во время объявления победителя Молина до последнего не верил, что он одержал победу, и уже отошёл от рефери, однако был очень удивлён, услышав своё имя в качестве победителя поединка.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в телеграм-канале UFC.

Напомним, бой продлился все три раунда, по итогам которых судьи отдали победу Молине.

Для Жумагулова это поражение стало уже четвёртым в пяти поединках в UFC. Молина одержал третью победу в промоушене в трёх боях.

UFC Вегас 56. Результаты

Основной кард:

Александр Волков — Жаирзиньо Розенстрайк
Дэн Иге — Мовсар Евлоев
Майкл Тризано — Лукас Алмейда
Карин Сильва — Полиана Ботельо
Алонзо Менифилд — Аскар Можаров
Фелис Херриг — Каролина Ковалькевич

Предварительный кард:

Джо Солеки — Алекс да Силва
Дэймон Джексон — Дэн Аргета
Оде Осборн — Заррух Адашев
Никлас Штольце — Бенуа Сент-Дени
Джонни Муньоз — Тони Грейвэли — победа Грейвэли нокаутом в первом раунде.
Джеффри Молина — Жалгас Жумагулов — победа Молины раздельным решением судей.
Ринат Фахретдинов — Андреас Михайлидис — победа Фахретдинова единогласным решением судей.
Эрин Блэнчфилд — Джей-Джей Олдрич — победа Блэнчфилда приёмом во втором раунде.

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