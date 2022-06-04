«Судейский беспредел». Менеджер Жумагулова — о поражении бойца
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Саят Абдрахманов, менеджер казахстанского бойца Жалгаса Жумагулова, отреагировал на судейские записки по итогам боя его подопечного с американцем Джеффом Молиной.
«Даже соперник знал, что проиграл, и стал уходить, когда объявили 30-27. Судейский беспредел», — написал Саят Абдрахманов в соцсетях.
Напомним, после боя, во время объявления победителя, Молина до последнего не верил, что он одержал победу, и уже отошёл от рефери, однако был очень удивлён, услышав своё имя в качестве победителя поединка. Бой продлился все три раунда, по итогам которых судьи отдали победу Молине.
Для Жумагулова это поражение стало уже четвёртым в пяти поединках в UFC. Молина одержал третью победу в промоушене в трёх боях.
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