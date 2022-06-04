Украинец Можаров проиграл Менифилду техническим нокаутом в первом раунде

Украинский боец смешанных единоборств Аскар Можаров уступил американцу Алонзо Менифилду. Бой проходил на турнире UFC Вегас 56 и завершился уже в первом раунде — Менифилд оформил победу техническим нокаутом.



Для Можарова это поражение стало 14-м в 33 поединках в карьере. Менифилд одержал 13-ю победу в 15 поединках в смешанных единоборствах.



UFC Вегас 56. Результаты



Основной кард:



Александр Волков — Жаирзиньо Розенстрайк

Дэн Иге — Мовсар Евлоев

Майкл Тризано — Лукас Алмейда

Карин Сильва — Полиана Ботельо

Оде Осборн — Заррух Адашев

Алонзо Менифилд — Аскар Можаров — победа Менифилда техническим нокаутом в первом раунде.



Предварительный кард:



Фелис Херриг — Каролина Ковалькевич — победа Ковалькевич приёмом во втором раунде.

Джо Солеки — Алекс да Силва — победа Солеки единогласным решением судей.

Дэймон Джексон — Дэн Аргета — победа Джексона единогласным решением судей.

Никлас Штольце — Бенуа Сент-Дени — победа Сент-Дени приёмом во втором раунде.

Джонни Муньоз — Тони Грейвэли — победа Грейвэли нокаутом в первом раунде.

Джеффри Молина — Жалгас Жумагулов — победа Молины раздельным решением судей.

Ринат Фахретдинов — Андреас Михайлидис — победа Фахретдинова единогласным решением судей.

Эрин Блэнчфилд — Джей-Джей Олдрич — победа Блэнчфилда приёмом во втором раунде.