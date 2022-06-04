Украинец Можаров проиграл Менифилду техническим нокаутом в первом раунде

Украинский боец смешанных единоборств Аскар Можаров уступил американцу Алонзо Менифилду. Бой проходил на турнире UFC Вегас 56 и завершился уже в первом раунде — Менифилд оформил победу техническим нокаутом.
Для Можарова это поражение стало 14-м в 33 поединках в карьере. Менифилд одержал 13-ю победу в 15 поединках в смешанных единоборствах.
UFC Вегас 56. Результаты
Основной кард:
Александр Волков — Жаирзиньо Розенстрайк
Дэн Иге — Мовсар Евлоев
Майкл Тризано — Лукас Алмейда
Карин Сильва — Полиана Ботельо
Оде Осборн — Заррух Адашев
Алонзо Менифилд — Аскар Можаров — победа Менифилда техническим нокаутом в первом раунде.
Предварительный кард:
Фелис Херриг — Каролина Ковалькевич — победа Ковалькевич приёмом во втором раунде.
Джо Солеки — Алекс да Силва — победа Солеки единогласным решением судей.
Дэймон Джексон — Дэн Аргета — победа Джексона единогласным решением судей.
Никлас Штольце — Бенуа Сент-Дени — победа Сент-Дени приёмом во втором раунде.
Джонни Муньоз — Тони Грейвэли — победа Грейвэли нокаутом в первом раунде.
Джеффри Молина — Жалгас Жумагулов — победа Молины раздельным решением судей.
Ринат Фахретдинов — Андреас Михайлидис — победа Фахретдинова единогласным решением судей.
Эрин Блэнчфилд — Джей-Джей Олдрич — победа Блэнчфилда приёмом во втором раунде.
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