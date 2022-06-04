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Оде Осборн нокаутировал Зарруха Адашева в первом раунде

Оде Осборн нокаутировал Зарруха Адашева в первом раунде
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Узбекский боец смешанных единоборств Заррух Адашев уступил ямайскому спортсмену Оде Осборну. Бой проходил на турнире UFC Вегас 56 и завершился уже в первом раунде — Осборн нокаутировал своего соперника.

Для Адашева это поражение стало пятым в девяти поединках в карьере и четвёртым в пяти боях в UFC. Осборн одержал 12-ю победу в 17 поединках в смешанных единоборствах.

UFC Вегас 56. Результаты

Основной кард:

Александр Волков — Жаирзиньо Розенстрайк
Дэн Иге — Мовсар Евлоев
Майкл Тризано — Лукас Алмейда
Карин Сильва — Полиана Ботельо
Оде Осборн — Заррух Адашев — победа Осборна нокаутом в первом раунде.
Алонзо Менифилд — Аскар Можаров — победа Менифилда техническим нокаутом в первом раунде.

Предварительный кард:

Фелис Херриг — Каролина Ковалькевич — победа Ковалькевич приёмом во втором раунде.
Джо Солеки — Алекс да Силва — победа Солеки единогласным решением судей.
Дэймон Джексон — Дэн Аргета — победа Джексона единогласным решением судей.
Никлас Штольце — Бенуа Сент-Дени — победа Сент-Дени приёмом во втором раунде.
Джонни Муньоз — Тони Грейвэли — победа Грейвэли нокаутом в первом раунде.
Джеффри Молина — Жалгас Жумагулов — победа Молины раздельным решением судей.
Ринат Фахретдинов — Андреас Михайлидис — победа Фахретдинова единогласным решением судей.
Эрин Блэнчфилд — Джей-Джей Олдрич — победа Блэнчфилда приёмом во втором раунде.

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