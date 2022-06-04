Оде Осборн нокаутировал Зарруха Адашева в первом раунде

Узбекский боец смешанных единоборств Заррух Адашев уступил ямайскому спортсмену Оде Осборну. Бой проходил на турнире UFC Вегас 56 и завершился уже в первом раунде — Осборн нокаутировал своего соперника.



Для Адашева это поражение стало пятым в девяти поединках в карьере и четвёртым в пяти боях в UFC. Осборн одержал 12-ю победу в 17 поединках в смешанных единоборствах.



UFC Вегас 56. Результаты



Основной кард:



Александр Волков — Жаирзиньо Розенстрайк

Дэн Иге — Мовсар Евлоев

Майкл Тризано — Лукас Алмейда

Карин Сильва — Полиана Ботельо

Оде Осборн — Заррух Адашев — победа Осборна нокаутом в первом раунде.

Алонзо Менифилд — Аскар Можаров — победа Менифилда техническим нокаутом в первом раунде.



Предварительный кард:



Фелис Херриг — Каролина Ковалькевич — победа Ковалькевич приёмом во втором раунде.

Джо Солеки — Алекс да Силва — победа Солеки единогласным решением судей.

Дэймон Джексон — Дэн Аргета — победа Джексона единогласным решением судей.

Никлас Штольце — Бенуа Сент-Дени — победа Сент-Дени приёмом во втором раунде.

Джонни Муньоз — Тони Грейвэли — победа Грейвэли нокаутом в первом раунде.

Джеффри Молина — Жалгас Жумагулов — победа Молины раздельным решением судей.

Ринат Фахретдинов — Андреас Михайлидис — победа Фахретдинова единогласным решением судей.

Эрин Блэнчфилд — Джей-Джей Олдрич — победа Блэнчфилда приёмом во втором раунде.