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Евлоев одержал 16-ю победу кряду в ММА и шестую — в UFC. На его счету ни одного поражения

Евлоев одержал 16-ю победу кряду в ММА и шестую — в UFC. На его счету ни одного поражения
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28-летний российский боец полулёгкого дивизиона UFC Мовсар Евлоев благодаря победе единогласным решением судей в соглавном бою турнира UFC Вегас 56 над 30-летним представителем США Дэном Иге продлил свою внушительную победную серию.

На счету Евлоева уже 16 побед кряду в ММА и шесть – в UFC. При этом Мовсар не потерпел ни одного поражения.

Таким образом, Мовсар вышел на третье место по текущим самым длинным победным сериям в полулёгком весе, сравнявшись с Забитом Магомедшариповым. Впереди лишь Арнольд Аллен (9) и Александр Волкановски (9).

Перед боем с Иге Евлоев занимал 13-е место в рейтинге полулёгкого веса UFC, а его оппонент – 10-е. Отметим, что американец потерпел третье поражение кряду и шестое – за карьеру в ММА.

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