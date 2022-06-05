Волков одержал победу техническим нокаутом над Розенстрайком в главном бою UFC Вегас 56

В Лас-Вегасе (США) на стадионе UFC Apex состоялся главный бой вечера турнира по смешанным единоборствам UFC Вегас 56, в котором сошлись представители тяжёлой весовой категории – 33-летний россиянин Александр Волков и 34-летний представитель Суринама Жаирзиньо Розенстрайк.

Поединок завершился победой техническим нокаутом в исполнении Александра Волкова уже в первом раунде. Таким образом, российский боец сумел оправиться от поражения от британца Тома Аспиналла сабмишеном на UFC Fight Night 204 в марте этого года.

Всего на счету Волкова стало уже 35 побед в ММА при 10 поражениях. Для Розенстрайка это поражение стало вторым кряду после неудачного поединка с Кёртисом Блэйдсом, всего в ММА он потерпел четвёртое поражение при 12 победах.

Напомним, в рейтинге тяжёлого веса UFC Александр Волков занимает седьмую позицию, а Розенстрайк – восьмую.