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Волков одержал победу техническим нокаутом над Розенстрайком в главном бою UFC Вегас 56

Волков одержал победу техническим нокаутом над Розенстрайком в главном бою UFC Вегас 56
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В Лас-Вегасе (США) на стадионе UFC Apex состоялся главный бой вечера турнира по смешанным единоборствам UFC Вегас 56, в котором сошлись представители тяжёлой весовой категории – 33-летний россиянин Александр Волков и 34-летний представитель Суринама Жаирзиньо Розенстрайк.

Поединок завершился победой техническим нокаутом в исполнении Александра Волкова уже в первом раунде. Таким образом, российский боец сумел оправиться от поражения от британца Тома Аспиналла сабмишеном на UFC Fight Night 204 в марте этого года.

Всего на счету Волкова стало уже 35 побед в ММА при 10 поражениях. Для Розенстрайка это поражение стало вторым кряду после неудачного поединка с Кёртисом Блэйдсом, всего в ММА он потерпел четвёртое поражение при 12 победах.

Напомним, в рейтинге тяжёлого веса UFC Александр Волков занимает седьмую позицию, а Розенстрайк – восьмую.

UFC 2022. UFC Fight Night 207, Лас-Вегас, США
Александр Волков (W) - Жаирзиньо Розенстрайк
05 июня 2022, воскресенье. 01:35 МСК
Александр Волков
Окончено
TKO
Жаирзиньо Розенстрайк
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