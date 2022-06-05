«Я знал, что у него плохая защита». Волков — о победе над Розенстрайком

33-летний российский боец смешанных единоборств Александр Волков высказался о победе в главном бою турнира UFC Вегас 56 над представителем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком.
«Рад вернуться на победную тропу. Я готов к следующему бою, к любому вызову. Хочу передать привет Москве, своей семье, команде, особенно тем, кто остался дома из-за того, что не получилось получить визу. Спасибо всем за поддержку!
Я чувствовал, что смогу финишировать его, если представится такая возможность. Знаю, что у него [Розенстрайка] плохая защита, особенно когда он стоит у сетки. Я прижал его к сетке и пошёл на него в атаку. Хороший бой получился.
Как обычно, я готов к новым вызовам. Готов выйти на бой через короткий промежуток времени. Я знаю, что сейчас происходит в дивизионе. Многие ребята будут драться в сентябре. Но я здесь, и мы будем ждать. И мы готовы к новым вызовам», — сказал Волков во флеш-интервью после боя с Розенстрайком.
Как Волков преобразился из щуплого юноши в двухметрового гиганта:
Напомним, бой был завершён победой Волкова техническим нокаутом уже в первом раунде. Всего на счету Александра стало уже 35 побед в ММА при 10 поражениях. Для Розенстрайка это поражение стало вторым кряду после неудачного поединка с Кёртисом Блэйдсом, всего в ММА он потерпел четвёртое поражение при 12 победах.
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