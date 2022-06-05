Алджэмейн Стерлинг: снимаю шляпу перед Евлоевым

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг поделился эмоциями после победы российского бойца смешанных единоборств Мовсара Евлоева в поединке с американцем Дэном Иге.

«Снимаю шляпу перед Евлоевым», — написал Стерлинг в своём «твиттере».

Напомним, бой проходил на турнире сегодня, 5 июня, ночью и продлился все три запланированных раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Евлоеву — 30:27, 30:27, 30:26.

Звёзды ММА, которые сдавались после приёмов соперника:

Для Мовсара эта победа стала 16-й в 16 поединках в профессиональной карьере и шестой подряд в UFC. Иге потерпел шестое поражение в 21 поединке в смешанных единоборствах. Это поражение стало для американца четвёртым в пяти последних поединках в UFC.