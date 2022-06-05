Результаты турнира UFC Вегас 56 c главным боем Волков — Розенстрайк
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В Лас-Вегасе (США) на стадионе UFC Apex состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 56, в главном бою которого сошлись представители тяжёлой весовой категории – россиянин Александр Волков и суринамец Жаирзиньо Розенстрайк.
«Чемпионат» предлагает вашему вниманию результаты всех поединков прошедшего турнира:
- Основной кард:
- Александр Волков — Жаирзиньо Розенстрайк – победа Волкова техническим нокаутом в первом раунде.
- Дэн Иге — Мовсар Евлоев – победа Евлоева единогласным решением судей.
- Майкл Тризано — Лукас Алмейда — победа Алмейды техническим нокаутом в третьем раунде.
- Карин Сильва — Полиана Ботельо — победа Сильвы приёмом в первом раунде.
- Оде Осборн — Заррух Адашев — победа Осборна нокаутом в первом раунде.
- Алонзо Менифилд — Аскар Можаров — победа Менифилда техническим нокаутом в первом раунде.
- Предварительный кард:
- Фелис Херриг — Каролина Ковалькевич — победа Ковалькевич приёмом во втором раунде.
- Джо Солеки — Алекс да Силва — победа Солеки единогласным решением судей.
- Дэймон Джексон — Дэн Аргета — победа Джексона единогласным решением судей.
- Никлас Штольце — Бенуа Сент-Дени — победа Сент-Дени приёмом во втором раунде.
- Джонни Муньоз — Тони Гравели — победа Гравели нокаутом в первом раунде.
- Джеффри Молина — Жалгас Жумагулов — победа Молины раздельным решением судей.
- Ринат Фахретдинов — Андреас Михайлидис — победа Фахретдинова единогласным решением судей.
- Эрин Блэнчфилд — Джей-Джей Олдрич — победа Блэнчфилда приёмом во втором раунде.
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