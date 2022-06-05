Результаты турнира UFC Вегас 56 c главным боем Волков — Розенстрайк

В Лас-Вегасе (США) на стадионе UFC Apex состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 56, в главном бою которого сошлись представители тяжёлой весовой категории – россиянин Александр Волков и суринамец Жаирзиньо Розенстрайк.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию результаты всех поединков прошедшего турнира:

Основной кард :

: Александр Волков — Жаирзиньо Розенстрайк – победа Волкова техническим нокаутом в первом раунде.

Дэн Иге — Мовсар Евлоев – победа Евлоева единогласным решением судей.

Майкл Тризано — Лукас Алмейда — победа Алмейды техническим нокаутом в третьем раунде.

Карин Сильва — Полиана Ботельо — победа Сильвы приёмом в первом раунде.

Оде Осборн — Заррух Адашев — победа Осборна нокаутом в первом раунде.

Алонзо Менифилд — Аскар Можаров — победа Менифилда техническим нокаутом в первом раунде.