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Результаты турнира UFC Вегас 56 c главным боем Волков — Розенстрайк

Результаты турнира UFC Вегас 56 c главным боем Волков — Розенстрайк
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В Лас-Вегасе (США) на стадионе UFC Apex состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 56, в главном бою которого сошлись представители тяжёлой весовой категории – россиянин Александр Волков и суринамец Жаирзиньо Розенстрайк.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию результаты всех поединков прошедшего турнира:

  • Основной кард:
  • Александр Волков — Жаирзиньо Розенстрайк – победа Волкова техническим нокаутом в первом раунде.
  • Дэн Иге — Мовсар Евлоев – победа Евлоева единогласным решением судей.
  • Майкл Тризано — Лукас Алмейда — победа Алмейды техническим нокаутом в третьем раунде.
  • Карин Сильва — Полиана Ботельо — победа Сильвы приёмом в первом раунде.
  • Оде Осборн — Заррух Адашев — победа Осборна нокаутом в первом раунде.
  • Алонзо Менифилд — Аскар Можаров — победа Менифилда техническим нокаутом в первом раунде.
  • Предварительный кард:
  • Фелис Херриг — Каролина Ковалькевич — победа Ковалькевич приёмом во втором раунде.
  • Джо Солеки — Алекс да Силва — победа Солеки единогласным решением судей.
  • Дэймон Джексон — Дэн Аргета — победа Джексона единогласным решением судей.
  • Никлас Штольце — Бенуа Сент-Дени — победа Сент-Дени приёмом во втором раунде.
  • Джонни Муньоз — Тони Гравели — победа Гравели нокаутом в первом раунде.
  • Джеффри Молина — Жалгас Жумагулов — победа Молины раздельным решением судей.
  • Ринат Фахретдинов — Андреас Михайлидис — победа Фахретдинова единогласным решением судей.
  • Эрин Блэнчфилд — Джей-Джей Олдрич — победа Блэнчфилда приёмом во втором раунде.
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