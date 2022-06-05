Стали известны обладатели бонусов по итогам турнира UFC Вегас 56

В Лас-Вегасе (США) на стадионе UFC Apex состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 56, в главном бою которого сошлись представители тяжёлой весовой категории – россиянин Александр Волков и суринамец Жаирзиньо Розенстрайк.

В карде принимали участие сразу три российских бойца – Ринат Фахретдинов, Мовсар Евлоев и, соответственно, Александр Волков. Каждый из них одержал победу в своих поединках, однако никто из них не стал обладателем индивидуальных наград по итогам вечера.

Бонус за «бой вечера» достался Майклу Тризано и Лукасу Алмейде, а бонус за «выступление вечера» — Оде Осборну и Карин Сильве.

Напомним, победу в главном бою турнира одержал Александр Волков, нокаутировавший своего оппонента уже в первом раунде. Всего на счету Волкова стало уже 35 побед в ММА при 10 поражениях. У Розенстрайка это второй кряду неудачный поединок после боя с Кёртисом Блэйдсом, всего в ММА он потерпел четвёртое поражение при 12 победах.