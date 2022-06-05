Опубликованы судейские записки поединка Евлоева и Иге на UFC Вегас 56

Стали известны судейские записки соглавного поединка турнира UFC Вегас 56, в котором сошлись 28-летний российский боец полулёгкого дивизиона Мовсар Евлоев и 30-летний представитель США Дэн Иге. Так, по мнению каждого из судей, Евлоев одержал победу в каждом из трёх раундов.

На счету Евлоева уже 16 побед кряду в ММА и шесть – в UFC. При этом Мовсар не потерпел ни одного поражения. Таким образом, Мовсар вышел на третье место по текущим самым длинным победным сериям в полулёгком весе, сравнявшись с Забитом Магомедшариповым. Впереди лишь Арнольд Аллен (9) и Александр Волкановски (9).

Перед боем с Иге Евлоев занимал 13-е место в рейтинге полулёгкого веса UFC, а его оппонент – 10-е. Отметим, что американец потерпел третье поражение кряду и шестое – за карьеру в ММА.