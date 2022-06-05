«Саша просто получил удовольствие сегодня». Тактаров — о победе Волкова

54-летний ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров, ставший секундантом Александра Волкова на турнире UFC Вегас 56 в поединке с представителем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком, высказался о досрочной победе российского бойца.
«Саша просто получил удовольствие сегодня», — гласит публикация Тактарова в одной из социальных сетей.
Отметим, что благодаря этой победе Александр Волков сумел оправиться от поражения от британца Тома Аспиналла сабмишеном на UFC Fight Night 204 в марте этого года. Всего на счету Волкова стало уже 35 побед в ММА при 10 поражениях. У Розенстрайка это второй кряду неудачный поединок после боя с Кёртисом Блэйдсом, всего в ММА он потерпел четвёртое поражение при 12 победах.
Как Волков преобразился из щуплого юноши в двухметрового гиганта:
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