«Саша просто получил удовольствие сегодня». Тактаров — о победе Волкова

54-летний ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров, ставший секундантом Александра Волкова на турнире UFC Вегас 56 в поединке с представителем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком, высказался о досрочной победе российского бойца.

«Саша просто получил удовольствие сегодня», — гласит публикация Тактарова в одной из социальных сетей.



Отметим, что благодаря этой победе Александр Волков сумел оправиться от поражения от британца Тома Аспиналла сабмишеном на UFC Fight Night 204 в марте этого года. Всего на счету Волкова стало уже 35 побед в ММА при 10 поражениях. У Розенстрайка это второй кряду неудачный поединок после боя с Кёртисом Блэйдсом, всего в ММА он потерпел четвёртое поражение при 12 победах.

Как Волков преобразился из щуплого юноши в двухметрового гиганта: