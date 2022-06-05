Стала известна новая возможная дата проведения реванш-боя Усика с Джошуа

35-летний непобеждённый украинский боксёр Александр Усик, являющийся чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжёлом весе, даст реванш-бой представителю Великобритании Энтони Джошуа в августе этого года.

Как отмечает журналист TalkSport Майкл Бенсон со ссылкой на информацию Daily Star, данный поединок запланирован на 20 августа и пройдёт он на арене Jeddah Super Dome в Саудовской Аравии.

Напомним, первый поединок между Александром и Энтони был признан событием 2021 года по версии издания The Ring.

Противостояние продлилось все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113. За счёт этого успеха Александр завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.

Усик пообщался с чемпионским поясом.