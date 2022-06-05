Стала известна новая возможная дата проведения реванш-боя Усика с Джошуа

35-летний непобеждённый украинский боксёр Александр Усик, являющийся чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжёлом весе, даст реванш-бой представителю Великобритании Энтони Джошуа в августе этого года.
Как отмечает журналист TalkSport Майкл Бенсон со ссылкой на информацию Daily Star, данный поединок запланирован на 20 августа и пройдёт он на арене Jeddah Super Dome в Саудовской Аравии.
Напомним, первый поединок между Александром и Энтони был признан событием 2021 года по версии издания The Ring.
Противостояние продлилось все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113. За счёт этого успеха Александр завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.
Усик пообщался с чемпионским поясом.
- 5 июня 2022
-
02:47
-
02:37
-
02:27
-
02:19
-
02:08
-
02:08
-
01:53
-
01:46
-
01:30
-
01:21
-
01:17
-
01:09
- 4 июня 2022
-
23:46
-
23:31
-
22:44
-
22:05
-
21:45
-
21:15
-
21:13
-
20:49
-
20:45
-
20:31
-
19:57
-
18:55
-
17:53
-
15:51
-
14:41
-
13:46
-
13:08
-
12:42
-
11:51
-
10:58
-
10:42
-
10:03
-
09:31