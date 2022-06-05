Тактаров – о победе Евлоева: России есть, чему порадоваться

54-летний боец смешанных единоборств Олег Тактаров поделился впечатлениями от победы 28-летнего российского бойца Мовсара Евлоева над 30-летним представителем США Дэном Иге.
«Сегодня у нас тут три чемпиона. Я увидел феноменального парня — Мовсара Евлоева. За три раунда так разобрал очень непростого соперника. Просто в лучшем стиле. Работа была феноменальная. России есть, чему порадоваться», — поделился Тактаров во время прямого эфира в социальной сети.
На счету Евлоева уже 16 побед кряду в ММА и шесть – в UFC. При этом Мовсар не потерпел ни одного поражения. Таким образом, Мовсар вышел на третье место по текущим самым длинным победным сериям в полулёгком весе, сравнявшись с Забитом Магомедшариповым. Впереди лишь Арнольд Аллен (9) и Александр Волкановски (9).
Перед боем с Иге Евлоев занимал 13-е место в рейтинге полулёгкого веса UFC, а его оппонент – 10-е. Отметим, что американец потерпел третье поражение кряду и шестое – за карьеру в ММА.
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