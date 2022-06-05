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Дэвин Хэйни стал абсолютным чемпионом мира в лёгком весе, одолев Джорджа Камбососа

Дэвин Хэйни стал абсолютным чемпионом мира в лёгком весе, одолев Джорджа Камбососа
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Ранним утром 5 июня мск в Австралии состоялся бой за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе между обладателем трёх поясов Джорджем Камбососом (WBA, WBO, IBF) и чемпионом по версии WBC Дэвином Хэйни.

Победу единогласным решением судей в поединке одержал Хэйни со счётом 116-112 (дважды) и 118-110.

4 декабря 2021 года на арене MGM Grand в Лас-Вегасе (США) Хэйни успешно провёл четвёртую защиту титула WBC, который ему достался без боя в 2019 году. Дэвин одержал победу единогласным решением судей со счётом 116-112 и дважды 117-111 над американским экс-чемпионом мира во втором полулёгком весе Джозефом Диасом.

Камбосос провёл свой последний поединок в конце ноября 2021 года с Теофимом Лопесом. Он завершился победой австралийца раздельным решением судей.

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