Мовсар Евлоев: я буду чемпионом Иншаллах

Российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев одержал победу над американцем Дэном Иге. Бой проходил на турнире UFC Вегас 56 и продлился все три запланированных раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Евлоеву — 30:27, 30:27, 30:26.
После поединка россиянин высказался о результатах боя: «Я буду чемпионом Иншаллах», — написал Евлоев на своей странице в «Твиттере».
Напомним, для Евлоева эта победа стала 16-й в 16 поединках в профессиональной карьере и шестой подряд в UFC. Дэн Иге потерпел шестое поражение в 21 поединке в смешанных единоборствах. Это поражение стало для Иге четвёртым в пяти последних поединках в UFC и третьим подряд.
Также в рамках основного карда другой российский боец Александр Волков одолел техническим нокаутом Жаирзиньо Розенстрайка.
Макгрегор показал боксёрскую тренировку в «золотых» перчатках.
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