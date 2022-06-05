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Биспинг отреагировал на совет Майка Тайсона Макгрегору по поводу его возвращения в UFC

Биспинг отреагировал на совет Майка Тайсона Макгрегору по поводу его возвращения в UFC
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Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг поделился мыслями о совете, который бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон дал экс-чемпиону UFC Конору Макгрегору после его возвращения в октагон. По мнению Тайсона, Макгрегору для начала стоит провести несколько боёв с такими соперниками, которые помогут ему обрести уверенность.

«Обстоятельства таковы, что это было бы рискованно для Макгрегора прямо сейчас. Тайсон сказал, что ему нужно провести два или три боя, прежде чем встретиться с кем-то действительно серьёзным. В этом есть риск. Ведь во время боя нет никаких гарантий, и если он вдруг проиграет в этих двух или трёх поединках, то это будет ещё хуже, чем если бы он вышел на бой с чемпионом Чарльзом Оливейрой. Да, Оливейре можно уступить. Ну и что! Ничего страшного. Ему сейчас все проигрывают. А вот если Конор проиграет кому-то, кто занимает не такое высокое место в рейтинге, это будет совершенно другой разговор», — сказал Биспинг на своём канале в YouTube.

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