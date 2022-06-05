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Мовсар Евлоев: весь мой путь в UFC связан с тем, чтобы прославлять Ингушетию

Мовсар Евлоев: весь мой путь в UFC связан с тем, чтобы прославлять Ингушетию
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Российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев разместил новый пост у себя в социальных сетях, высказавшись о своей победе в поединке с представителем США Дэном Иге. Соперники встречались на турнире UFC Вегас 56. Мовсар праздновал победу единогласным решением судей.

«Весь мой путь в UFC связан с тем, чтобы прославлять нашу республику. Сделать ещё один повод для радости и гордости нашего народа, это ответственность, которая не покидает меня, с которой я засыпаю ночью и просыпаюсь утром!

Сегодня по воле Всевышнего получилось сделать очередной шаг к мировой вершине. Это победу я посвящаю празднованию 30-летия нашей Республики Ингушетия!» — написал Евлоев.

В главном поединке турнира, напомним, другой российский боец, Александр Волков, техническим нокаутом победил Жаирзиньо Розенстрайка из Суринами в первом раунде.

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