Мовсар Евлоев: весь мой путь в UFC связан с тем, чтобы прославлять Ингушетию

Российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев разместил новый пост у себя в социальных сетях, высказавшись о своей победе в поединке с представителем США Дэном Иге. Соперники встречались на турнире UFC Вегас 56. Мовсар праздновал победу единогласным решением судей.



«Весь мой путь в UFC связан с тем, чтобы прославлять нашу республику. Сделать ещё один повод для радости и гордости нашего народа, это ответственность, которая не покидает меня, с которой я засыпаю ночью и просыпаюсь утром!

Сегодня по воле Всевышнего получилось сделать очередной шаг к мировой вершине. Это победу я посвящаю празднованию 30-летия нашей Республики Ингушетия!» — написал Евлоев.



В главном поединке турнира, напомним, другой российский боец, Александр Волков, техническим нокаутом победил Жаирзиньо Розенстрайка из Суринами в первом раунде.

Самые крутые бойцы UFC из России. Кто ещё, кроме Яна и Махачева?