Фёдор Емельяненко: надеемся, санкционные страны поймут, что без России им никуда

Известный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко поделился мыслями об отстранении российских спортсменов от любительских международных соревнований под эгидой IMMAF.



«Как-то у нас получается, всегда лозунг такой – «спорт вне политики», но по спорту бьёт в первую очередь политика. Надеемся, что всё-таки одумаются санкционные страны наши, которые пытаются нам ставить палки в колёса. Поймут, что без России им никак, никуда», – сказал Емельяненко в студии Okko.



Последний бой Фёдор провёл на турнире Bellator 269, где встречался с американцем Тимоти Джонсоном. Емельяненко праздновал победу нокаутом уже в первом раунде. В общей сложности в смешанных единоборствах Фёдор провёл 47 поединков, в которых одержал 40 побед, шесть раз проиграл, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.

Как живёт и сколько зарабатывает Фёдор Емельяненко: