Фёдор Емельяненко: мне не интересен бой с дос Сантосом

Прославленный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко признался, что не испытывает интереса к поединку с представителем Бразилии Джуниором дос Сантосом. Ранее о желании организовать такой бой говорил экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов.
«На меня никто из команды Хабиба не выходил, на мою команду тоже. Со Скоттом Кокером планировалась встреча, но, как я понял, Скотту да и мне не интересен этот бой с Джуниором дос Сантосом. Прежде всего из-за поражения последнего», — сказал Емельяненко в студии Okko.
Фёдор предыдущий бой провёл на турнире Bellator 269, где одолел представителя США Тимоти Джонсона. В поединке с Джонсоном Фёдор выиграл нокаутом уже в первом раунде. В общей сложности в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 47 поединков. В них он одержал 40 побед, шесть раз проиграл, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.
Спарринг Александра и Фёдора Емельяненко. Полный контакт!
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