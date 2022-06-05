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Фёдор Емельяненко: мне не интересен бой с дос Сантосом

Фёдор Емельяненко: мне не интересен бой с дос Сантосом
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Прославленный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко признался, что не испытывает интереса к поединку с представителем Бразилии Джуниором дос Сантосом. Ранее о желании организовать такой бой говорил экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов.

«На меня никто из команды Хабиба не выходил, на мою команду тоже. Со Скоттом Кокером планировалась встреча, но, как я понял, Скотту да и мне не интересен этот бой с Джуниором дос Сантосом. Прежде всего из-за поражения последнего», — сказал Емельяненко в студии Okko.

Фёдор предыдущий бой провёл на турнире Bellator 269, где одолел представителя США Тимоти Джонсона. В поединке с Джонсоном Фёдор выиграл нокаутом уже в первом раунде. В общей сложности в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 47 поединков. В них он одержал 40 побед, шесть раз проиграл, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.

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Дос Сантос проиграл хитрому пухлику из UFC. Но Хабиб всё равно хочет бой с Фёдором. Видео Дос Сантос проиграл хитрому пухлику из UFC. Но Хабиб всё равно хочет бой с Фёдором. Видео
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