Иге разместил первый пост после поражения в бою с Евлоевым

Американский боец UFC Дэн Иге прокомментировал поражение, которое потерпел в поединке с представителем России Мовсаром Евлоевым.
«Иногда всё идёт не так, как планируешь изначально. У бога всегда есть план получше. Я люблю вас всех. Спасибо за поддержку, извините, что не могу поднять руку. Сейчас нужно немного отдохнуть, но обещаю, что скоро вернусь», — написал Иге в своих социальных сетях.
Бой Евлоева и Иге прошёл в ночь на 5 июня мск. Мовсар в нём одержал победу единогласным решением судей. Этот успех стал для Мовсара уже 16-м в 16 поединках в профессиональной карьере и шестым подряд в UFC. Иге потерпел шестое поражение в 21 бою в смешанных единоборствах и третье подряд в UFC. Кроме того, он проиграл четвёртый из последних пяти поединков в промоушене.
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