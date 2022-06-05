Фёдор Емельяненко рассказал, где и с кем может пройти его последний поединок
Поделиться
Прославленный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко поделился мыслями о своём следующем поединке.
«Скотт хочет организовать мне бой осенью. Сейчас посмотрим турниры, на которые можно поставить, и соперников. Надеюсь, что дадут мне всё-таки Райана Бейдера. Скорее всего, это будет Америка. Япония? Я задам вопрос. Возможно, в Новый год. «Мэдисон Сквер Гарден»? Эта информация обсуждалась. Возможно, бой Вадима и мой будут в рамках одного турнира», — сказал Емельяненко в студии Okko.
В общей сложности в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 47 поединков. В них он одержал 40 побед, шесть раз проиграл, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.
Как живёт и сколько зарабатывает Фёдор Емельяненко:
Комментарии
- 5 июня 2022
-
15:21
-
14:54
-
13:32
-
13:11
-
13:01
-
12:17
-
11:30
-
11:18
-
10:58
-
10:21
-
09:14
-
08:33
-
08:10
-
08:06
-
05:48
-
04:48
-
02:47
-
02:37
-
02:27
-
02:19
-
02:08
-
02:08
-
01:53
-
01:46
-
01:30
-
01:21
-
01:17
-
01:09
- 4 июня 2022
-
23:46
-
23:31
-
22:44
-
22:05
-
21:45
-
21:15
-
21:13
Партнерский контент