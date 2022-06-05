Фёдор Емельяненко рассказал, где и с кем может пройти его последний поединок

Прославленный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко поделился мыслями о своём следующем поединке.



«Скотт хочет организовать мне бой осенью. Сейчас посмотрим турниры, на которые можно поставить, и соперников. Надеюсь, что дадут мне всё-таки Райана Бейдера. Скорее всего, это будет Америка. Япония? Я задам вопрос. Возможно, в Новый год. «Мэдисон Сквер Гарден»? Эта информация обсуждалась. Возможно, бой Вадима и мой будут в рамках одного турнира», — сказал Емельяненко в студии Okko.



В общей сложности в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 47 поединков. В них он одержал 40 побед, шесть раз проиграл, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.

Как живёт и сколько зарабатывает Фёдор Емельяненко: